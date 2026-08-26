巴基斯坦首都伊斯兰堡的一家公立医院发生火灾；巴基斯坦总理说，火灾造成至少14名婴儿死亡。

路透社报道，当地电视台Geo TV说，火灾于星期三（8月26日）早上7时左右，发生在巴基斯坦医学科学研究所（PIMS），起火点是三楼的母婴室。Geo TV公布有15名婴儿死亡。

Geo TV说，火灾发生时母婴室内有16个新生儿，只有一个婴儿被救出。医院消息人士指大火是空调系统故障引发的。

巴基斯坦医学科学研究所坐落在伊斯兰堡市中心，是市内主要的公立医院之一。因涉及腐败贪污、泄露国家秘密、非法出售国礼等多项罪名而入狱的巴基斯坦前总理伊姆兰·汗，上周曾在这所医院接受治疗。

巴基斯坦总理谢里夫办公室发表声明说：“一定要追究责任，并依法予以最严厉的惩处。”

这是巴基斯坦近年来最致命的一场医院火灾。虽然巴基斯坦的公立医院享有医疗补贴，但这些医疗机构普遍资源匮乏，而且超负荷运转，监管机构经常批评公立医院管理不善。

法新社称，巴基斯坦大型建筑火灾频繁发生，通常是安全法规和建筑规范不完善以及执法不力所造成的。

今年1月，巴基斯坦港口城市卡拉奇一家购物中心发生火灾，超过65人死亡。

2023年，卡拉奇另一个商场发生大火，至少11人丧命。2021年，卡拉奇的一家工厂发生火灾，造成至少16名工人死亡。

2012年，卡拉奇西部巴尔迪亚镇的一家服装厂发生火灾，造成至少250名工人死亡。火灾发生时，失火的建筑物没有逃生通道。