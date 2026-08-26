美国民调机构皮尤研究中心的一项民调结果显示，对美国持负面看法的韩国人占比首次超过50%。

韩联社报道，此次调查是皮尤研究中心正在进行的“2026全球态度调查”的一部分，于3月3日至4月4日面向1045名韩国成年人开展。星期一（8月24日）发布的调查结果显示，55%的受访者回答对美国持“负面看法”（unfavorable），较去年的39%上升16个百分点。

皮尤研究中心针对韩国人对美国的看法进行调查超过20年，对美国持负面看法的受访者首次过半。持非常负面看法的受访者更从去年的9%大幅上升至18%。

对美国的信任度方面，57%的受访者认为“美国是值得信赖的伙伴”，较拜登政府执政期间于2022年进行的最后一次同项调查结果（83%）下降了26个百分点。

对于特朗普政府的关税政策，85%韩国人持负面看法，其中63%表示“强烈反对”。

但韩国人对韩美同盟的认同感仍然较强。84%的韩国人认为“美国是韩国最重要的盟友”，这一比例虽较去年下降5个百分点，但仍处于较高水平。