（巴拿马城／圣萨尔瓦多综合电）全球航运需求上升，加上厄尔尼诺现象加剧干旱影响巴拿马运河通行能力，巴拿马运河近期上演前所未有的航运“抢位战”。有韩国船东不惜在官方拍卖中以创纪录的530万美元（约673万新元）天价，抢下9月1日的优先通行权。

彭博社引述知情人士报道，这场竞拍由巴拿马运河管理局本周主持，成功中标者为韩国能源企业SK Gas，旗下一艘油轮因此获准由南向北穿越运河。

这一中标金额不仅刷新了本月早些时候由另一家韩国船东创下的460万美元旧纪录，更远高于今年2月以前的约5万5000美元成交价中值。

巴拿马运河管理局星期二（8月25日）回应路透社询问时说，近期部分船只拍得的逾百万美元通行名额，反映的是全球贸易供应链暂时供不应求和市场短期波动，而非运河官方调涨通行费。

当局说：“竞拍成交价由多重因素决定，包括客户的紧急程度、商业优先级，以及整体的市场供需状况。”

伊朗战争扰乱全球贸易航线后，美洲通往亚洲的航运需求更多转向巴拿马运河。没有预订的船只目前最长须等候17天，一些船务公司为了避开延误和高额竞拍费用，已改道绕行非洲好望角。今年8月，约一半从美国前往亚洲的液化天然气运输船选择绕行好望角，使休斯敦至日本的航程从26天延长至45天。

巴拿马运河通航压力还受到气候因素的进一步影响。巴拿马运河船闸运作依赖加通湖和阿拉胡埃拉湖的淡水，但持续时间更长的厄尔尼诺现象导致降雨减少和水位下降。

为此，运河管理局已宣布，从9月4日起将每日通行上限降至34艘，9月15日起进一步降至32艘。在正常情况下，巴拿马运河每天大约可以通行40艘船。

巴拿马已宣布因厄尔尼诺进入紧急状态，洪都拉斯已有约八成国土处于警戒状态，萨尔瓦多则宣布最高级别红色警报，启动对受灾社区的监测和援助。

厄尔尼诺是赤道中东太平洋海面温度异常升高的气候现象，通常每两年至七年出现一次，会扰乱全球风向和降雨模式。今年这一轮预计将是近年来最强之一，正加剧中美洲干旱，导致巴拿马运河水位进一步下降。