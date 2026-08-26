韩国媒体报道，虽然受美国总统特朗普推进重启与朝鲜对话影响，美军缩减了美韩例行军演规模，但目前正准备按原计划实施韩美日三方联合多域军演“自由之刃”。

韩联社报道，美国太平洋司令部发言人星期三（8月26日）说，太平洋司令部正与日本自卫队和韩军保持紧密合作，筹备实施今年的美日韩“自由之刃”联演（Freedom Edge）。

他表明，本次联演继续巩固三国共同价值理念，提升协作，进一步加强旨在维护整个太平洋地区和平稳定的三国国防合作关系。联演相关细节将于日后公布。

美韩军队上星期一（17日）启动原定为期11天的“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield）例行联合军演，但特朗普以自己与朝鲜领导人金正恩关系良好为由，对这场演习表达不满，并下令美军缩减演习规模。“乙支自由护盾”演习最终提前六天结束。

据悉，美日韩正就下月实施“自由之刃”联演的方案进行最终协调。

美日韩曾于2024年6月、11月和去年9月，在朝鲜半岛近海实施“自由之刃”联演，内容包括海上导弹防御、空中及防空训练、反潜作战、网络防御等。

时任朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天去年9月发表谈话，谴责“自由之刃”联演是侵略战争演习。