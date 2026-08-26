（华盛顿综合电）最新民调显示，认为民主党应对生活负担课题的策略优于共和党的美国民众较多，差距达八个百分点。这显示总统特朗普率领共和党迎战11月中期选举居于劣势。

路透社与益普索星期二（8月25日）发布的最新民调结果显示，在951名受访注册选民当中，36%认为民主党在应对生活费问题上有更好的计划或策略，28%选择共和党，其余则表示不确定或认为两党都不理想。

这是这项民调去年10月展开以来，民主党取得的最大领先优势。自特朗普今年2月底对伊朗发动军事打击、引发油价上涨以来，民主党在这项课题上逐渐占据上风。

共和党政治策略师霍夫曼（Jeanette Hoffman）向路透社指出，虽然民调对共和党不利，但从多达37%民众不确定哪个政党表现较好或认为两党都不好来看，民主党的优势并不明显，“恐怕也不能感觉太好”。

另一名共和党策略师尼古拉斯（Christopher Nicholas）则认为，特朗普在回应选民对生活负担的关切上做得不够，使共和党在中期选举中处于劣势。

他建议共和党候选人向选民突出以减税减缓生活负担的政策，同时警告民主党内社会主义分子的影响力日益巨大，导致政策主张走向极端。

担忧物价飙升 美消费信心跌至七个月新低

世界大型企业联合会星期二公布，美国消费者信心指数连续第二个月滑落，在8月份跌至89.4，创七个月来的新低，且低于市场预测。

最新报告指出，燃油价格高企和更广泛的生活费压力，加上招聘活动放缓继续对美国家庭造成压力。消费者最关心的仍是物价，其中高油价是影响信心的重要因素。

最新调查在8月3日至16日进行，由于美伊冲突升温，美国平均汽油价格在这期间持续处于每加仑4美元以上。