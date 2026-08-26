（首尔综合电）济州岛爆发警员渎职虚假结案丑闻，当局复查298起人口失踪案，三天内寻获四具尸体，引发强烈民愤。韩国总统李在明下令政府改革警察执法体制、加强问责，设法平息众怒。

李在明星期二（8月25日）在内阁会议上指责，近期警方纪律松散，治安案件暴露出不负责任现象；他指示总理办公室亲自领导这次行动，通过广泛征询民意，着手研究推进警察体制改革，并设立专属改革机构落实。

韩国警方近期接连爆出调查失误、隐瞒证据、在重大刑事案件中系统性渎职等丑闻，使民众对警察失去信心。

警员谎称联系上失踪者证实平安 不到三小时结案

据韩联社报道，今年5月15日，济州岛37岁女子张美兰被通报失踪。济州岛西部警署侦办此案的警员却向报案家属谎称，已联系上张美兰，获对方亲口证实平安无事，并以此在两个半小时内结案，还从警方内部系统中删除失踪人口档案。但实际上两人未曾沟通过。104天后，警方星期一（24日）寻获张美兰遗体，地点就在距离她住所仅400米的棕榈园内。

同一名警员也涉嫌在上个月不当了结另一起60多岁男子失踪案。失踪者家人上周五（21日）再度报案，他的遗体于隔天寻获。

韩国警方随即启动搜查行动，复查涉事警员处理并了结的所有298起失踪案，追究责任归属。涉事警员事后被逮捕，同所警署指挥链中的四名警官也被解职。

三天内，警方再发现两具尸体，同样是济州岛失踪人口。

韩国警察厅代理厅长俞在成周一就济州岛失踪案风波道歉。他向国会承诺，“将审查整个系统，改进制度，确保类似事件不再发生”。

根据官方数据，去年韩国警方共接到7万零814起成年人失踪报案。自2022年以来，这类报案每年都有逾7万起，绝大多数案件在30天内结案。

光州高中女生奸杀案凶手 警队高官父亲出手毁证护子

失踪案之外，同在今年5月，光州也发生23岁男子奸杀17岁高中女生的案子。警方起初界定为无性侵动机的冲动杀人行为，事后爆出凶手父亲是在职警队高官，曾出手干预销毁物证。

今年7月，韩国执政的共同民主党以滥权为由，剥夺韩国检察官的所有调查权。这意味着，韩国警方将从10月起获得更大的调查权。

李在明周二提醒，警察部队即将成为韩国权力最大的国家机关，但人民如今却质疑警队能否承担起如此重大的责任。他强调：“权力越集中，问题往往就越大……责任务必随着权力的扩大而相应加强。”

他指出，警察实行上下级服从的指挥体系，不该只追究一线人员的责任，拥有指挥权的负责人也须承担相应责任。