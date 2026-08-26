尼泊尔喜马拉雅山脉地区突发大规模洪水，冲毁多个村庄，造成八人死亡；与之接壤的中国西藏地区也受冲击，已有重大人员伤亡和失联。

综合外电报道，据尼泊尔当局星期三（8月26日）通报，尼泊尔灾区位于拉苏瓦山区，包括夏布鲁贝西（Syabru Besi）和蒂穆雷（Timure），当地人口约5万。

洪灾不仅造成伤亡，也损毁尼泊尔靠近中国西藏地区的道路、桥梁和电力设施。

尼泊尔地区行政长官帕里亚尔说，灾区可能已造成重大人员伤亡或财产损失。尼泊尔军方发言人说，洪水还未退去，救援直升机目前还无法在灾区降落。

警方发言人告诉法新社：“我们尚不清楚确切的损失程度，但洪水规模巨大，可能已经摧毁许多居民点。我们已经通知居住在河边的人们撤离……并部署所有资源（救灾）。”

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尼泊尔总理沙阿已召集国家减灾风险管理署召开紧急会议，评估灾情。他在社交媒体上发文说：“我们已开始与医疗队、救援队和红十字会协调，采取必要措施。”

另据新华社星期三早些时候报道，受尼泊尔一侧泥石流灾害影响，西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸有重大人员伤亡、失联；中方一侧前往吉隆口岸的道路、通信、电力均已中断。