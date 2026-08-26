谷歌、OpenAI、Meta和TikTok等科技企业正式加入日本反诈骗联盟（Japan Anti-Scam Alliance，简称JASA），与日本政府和企业跨领域联手应对日益猖獗的网络诈骗。

随着源自东南亚的诈骗犯罪网络日益利用最新科技锁定受害者，网络诈骗问题不断加剧，JASA作为跨行业的公私合作平台，汇集了金融机构、电信企业和行业团体。平台将共享诈骗情报，定期组织专家讨论，并致力于加强与海外当局及行业团体的合作，目标是瓦解业内所称的诈骗“杀伤链”。

这条“杀伤链”从社交媒体、虚假电子邮件和网站等最初接触渠道，延伸至私信和视频通话，最终通向银行转账及其他支付方式。

据《日经亚洲》星期三（8月26日）报道，当天在东京举行的反诈骗联盟启动仪式上，负责经营平台的日本信任与安全协会代表理事金谷武明周三说：“实施诈骗的人并非只在单一服务或行业内活动。我们这些采取应对措施的人也需要突破企业和行业的界限，开展合作。”

日本去年逾4万起各类诈骗损失26亿新元

日本诈骗损失已创下历史新高，促使全行业展开联合行动。警方记录显示，日本全国在2025年共发生约4万3000起特殊诈骗案，以及经由社媒发生的投资和感情诈骗案，损失总额约为3257亿日元（约26亿新元）。

深受诈骗危害的国家远不止日本。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的估算，东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰的受害者在2025年因诈骗损失了883亿至1141亿美元。

在周三的论坛上，专家指出，影响日本民众的诈骗产业大部分将基地设在东南亚，大型犯罪园区在柬埔寨和缅甸等国边境地区和经济特区涌现。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋区域办事处预防犯罪和刑事司法官员中富根表示，诈骗活动的扩张与贩毒和其他类型的有组织犯罪活动所形成的“犯罪温床”密切相关。

东南亚诈骗团伙化整为零 东帝汶或成新据点

联合国还发现，有日本团伙在柬埔寨活动，包括在西港及波贝等边境城市。不过中富说，随着各国政府打击大型犯罪园区，诈骗活动正变得“规模更小、分布更分散”，部分团伙已转移至市区普通办公楼内。

犯罪分子还善于利用稳定币等新技术，也利用生成式AI冒充官员。中富表示，卫星互联网的发展使诈骗人员能够在网络连接有限的地区开展活动，例如可能成为犯罪分子新据点的东帝汶。

中富也说，在东南亚形成的诈骗模式正向其他地区扩散，以“特许经营”模式开展诈骗业务。他警告，仅靠执法突袭并不足以解决问题。反制诈骗的关键还在于严厉打击加密货币交易和离岸账户等金融网络。

专家：生成式AI加速诈骗传播

谷歌信任与安全副总裁理查森（Laurie Richardson）在论坛上指出，生成式AI的普及“从根本上改变了游戏规则”，使诈骗活动更容易策划和传播。

她认为，当前防止诈骗的挑战在于如何兼顾在全球侦测诈骗的能力和了解本地化的诈骗模式。一种诈骗手法可能先在东南亚出现，随后蔓延至欧洲或拉丁美洲，但有效的应对措施仍须反映不同市场施行诈骗的具体方式。

JASA成员已开始测试情报共享的方式，其中一个试点项目通过“全球信号交换平台”（Global Signal Exchange）交换诈骗广告信息。这个数字平台旨在汇集和共享相关的诈骗威胁情报。

JASA周三也宣布，计划与总部位于海牙的全球反诈骗联盟合作开发一个诈骗举报平台。JASA和OpenAI日本将共同改善平台的日语内容，并提供有关新型诈骗、举报渠道以及受害者可获得支持的信息。