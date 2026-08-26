为了应对中东战事引发的断供危机，并满足人工智能（AI）时代爆发式增长的用电需求，日本首相高市早苗星期三（8月26日）正式公布“加强能源供需结构综合方案”。日本政府计划通过提供运输补贴、资助中东管道建设及寻找替代能源采购来源，以期彻底实现“摆脱霍尔木兹海峡”的目标。

日本首相高市早苗在官邸召开的绿色转型执行会议上说：“我们将直接应对全球能源格局的结构性变化，保障公民生命安全和经济活动。”

日本高达90%的原油进口依赖中东地区。自今年2月美伊爆发军事冲突及霍尔木兹海峡遭封锁以来，日本能源安全面临严峻挑战。

为打通避开危险水域的石油运输渠道，日本政府将通过日本能源和金属矿物资源机构（JOGMEC），为新管道开发实体提供资金和技术支持。例如，阿拉伯联合酋长国的阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划于2027年启用一条绕过霍尔木兹海峡的出口管道；沙特阿拉伯也在筹划加码建设其他绕行路线。

此外，日本政府也将向沙特等中东国家提供资金援助，确保从阿联酋富查伊拉港及沙特延布港装货等绕行路线畅通。在此同时，当局也将发放奖励与津贴给向美国、阿尔及利亚和秘鲁等国采购非中东原油的日本企业。

另外，日本政府计划根据“亚洲零排放共同体”（AZEC）等框架，增强与东南亚等地区的电力及资源供应链韧性。当局也计划重启石脑油（Naphtha，化工原料）的特殊储备机制。石脑油是一种石油副产品，是印刷油墨和塑料的原料，日本从1990年代开始不再储备石脑油。石脑油短缺甚至导致薯片品牌卡乐比只能印制黑白包装。

相关政策细节和预算将于年底最终确定，必要时将在国会秋季特别会议上提交相关法案。

这次中东危机也促使日本当局决定大幅提升对核能的使用。根据日本最新的《PowerGX战略》新能源计划，日本政府将最大限度利用核能，目标是到2050年增设九座核电机组，使全国可使用的核电机组增加到14座，同时扩大太阳能电池与氢能源的应用。

高市在会议上强调，使用新能源是一大趋势，“我们将持续支持企业参与开发新能源，这有助于增强日本的增长潜力”。