美国总统特朗普说，是时候让邻国加拿大明白，“在贸易问题上，你们不能再这样下去了”。

特朗普星期三（8月26日）在美国保守派政治评论员贝克（Glenn Beck）的访谈节目中发表这番言论。

他告诉贝克：“我之前达成了一项协议，而且是相当不错的协议。他们没有什么我们非买不可的东西。我们可以凑合着用，可能有些东西会有点不方便，但能从其他地方买到。是时候让加拿大知道：你们不能再这样下去了。”

由于美加关税谈判破裂，特朗普对价值200亿美元（约254亿新元）加拿大进口商品加征的50%新关税，已于上星期六（22日）正式生效。

加拿大政府星期二（25日）宣布自9月8日起对美方实施报复性关税，征税对象涵盖从美国进口的700种产品，税率分别为15%、25%和50%。

随着美加“关税战”局势升温，加拿大正寻求与欧盟建立更紧密的联系。

一名欧盟委员会官员星期三告诉法新社，加拿大总理卡尼会出席欧盟委员会主席冯德莱恩9月的年度“盟情咨文”演说。