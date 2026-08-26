社交媒体巨头Meta与美国多州就儿童隐私和消费者保护案达成和解，同意向各州支付总额将近167亿美元（约212亿新元）和解金，以及对青少年用户施加一系列社媒使用限制，包括每天不能使用超过两小时。

法新社报道，根据星期三（8月26日）提交给加利福尼亚州联邦法院的拟议和解协议，Meta同意向起诉它的29个州支付最高166亿8000万美元天价和解金，并对青少年使用它旗下脸书和Instagram的方式施加一系列新限制。

加州总检察长邦塔在一份声明中说，这一结果是“真正的改变、真正的透明度，以及针对儿童的真正可执行的保护措施”。“Meta已同意进行大规模改革，并且将在几个月内落实，以降低平台造成的危害风险。”

最具深远影响的和解条款是Meta同意实施一系列新的保障措施。这些措施将对面向青少年的社媒运作方式起到实质改变。其中一项变更将启用“夜间屏蔽”功能：在默认设置情况下，从午夜至凌晨6时，青少年将无法访问脸书和Instagram。此外，青少年账户在Meta旗下所有社媒的每日累计使用时长，默认上限为两小时。

美国29个州的总检察长联合推动对Meta的起诉，指控Meta在收集13岁以下用户的个人资料时，未取得家长同意，违反美国联邦《儿童网络隐私保护法》。

加州、科罗拉多州、肯塔基州和新泽西州也指控Meta诱导年轻用户上瘾，并在平台安全问题上误导消费者。

彭博社星期二（25日）报道，Meta正与这些州展开庭外和解谈判。

如果Meta败诉，各州可能会要求它支付高达2000亿美元的罚款，并强制对产品进行修改。

马萨诸塞大学阿默斯特分校罗西尼教授（Carolina Rossini）分析说，和解金只能弥补过去的伤害，却无法解决持续造成伤害的产品。除非和解协议能迫使Meta进行真正的重新设计，例如移除那些利用青少年神经发育特点而设计的用户粘性机制，而不是仅仅设计出做表面功夫的安全开关，“否则支票兑现后，伤害仍将持续”。

罗西尼也说，重新设计的产品也需要纳入问责机制。“我们需要独立审计、研究人员能够访问平台数据，以及具有可执行性的评估标准，并对违规行为设定处罚措施。Meta此前承诺过改变。问题在于这次由谁来核实，以及当他们未能履行承诺时会面对什么。”