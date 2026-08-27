美国白宫宣布，总统特朗普周三签署了一项行政令，宣布国家进入紧急状态，并禁止在美国电网中使用某些外国设备。

行政令指出，外国制造的大型电力系统可能带来国家安全隐患，从而构成白宫所称的“不寻常且极端的外国威胁”。

路透社报道指，特朗普签署的这项行政令，是华盛顿应对中国带来的技术威胁所采取的最新举措。欧盟委员会也在今年早些时候决定，禁止在公共资金支持的能源项目中使用中国制造的逆变器。

路透社去年报道称，美国专家在拆解并检查接入电网的设备是否存在安全隐患时，在部分中国产太阳能逆变器中发现未列入产品技术文档的异常通信设备。

特朗普周三（8月26日）在行政令中指出：“我认定，涉及大型电力系统电气设备的外国供应问题，对美国国家安全、外交政策及经济构成不寻常且极端的威胁。而且威胁全部或很大程度上源自美国境外。我特此针对这一威胁宣布国家进入紧急状态。”

特朗普强调，人工智能（AI）数据中心及其他高科技项目的激增，使美国比以往任何时候都更依赖稳定的电力供应。他认为，一旦电网瘫痪，造成的损失将远超以往。

白宫说，根据行政令，某些外国制造的大型电力系统电气设备，包括可能带来网络安全或运行风险的相关关键软件及数字功能将被禁止在美国境内采购或安装。

行政令还要求美国能源部长对这类设备的继续使用和运行施加限制条件，以解决特朗普政府所关注的问题。

国际能源署（IEA）的数据显示，中国约占全球电池和太阳能逆变器制造产能的80%。美国商务部2020年的一项调查发现，过去十年间，美国进口了大量中国制造的大型电力变压器。