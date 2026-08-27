美国周三宣布，已挫败一项由中国黑客发起的行动，该行动针对美国司法部、宇航局、美联储、参议院及其他敏感政府机构实施了入侵及入侵企图。

美国司法部周三（8月26日）在声明中说，已查封两个名为“QScan”和“QTRouter”的黑客平台所使用的域名。这两个平台被用于实施上述攻击行动。

一份宣誓书列出的受害者包括美国能源部、卫生与公众服务部、国立卫生研究院，以及四家未具名的美国和韩国企业。

宣誓书指出，自至少2018年以来，这些黑客利用自行开发的工具，入侵了美国及全球各地的关键基础设施和其他敏感网络。

据披露，黑客获得的访问权限各不相同。2019年8月，黑客曾试图利用虚拟专用网络（VPN）的一个漏洞入侵美国航天局（NASA）的网络，但未获成功。

2024年9月，这些黑客对美国能源部的三个未具名实验室、美国国立卫生研究院、卫生与公众服务部下属的一个未具名机构，以及一家美国安防设备制造商实施了入侵。

中国驻华盛顿大使馆未立即回应路透社的置评请求。北京一贯否认对黑客活动负有责任。

美国司法部说，这些平台由中国南京新久维网络科技有限公司（Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company）运营，客户包括中国国家安全部和中国人民解放军。

南京新久维未能在非工作时间立即回应置评请求。