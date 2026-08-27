美国指中国黑客入侵司法部美联储等敏感政府机构
美国执法部门周三宣布，查封了据称被中国黑客用于针对政府机构和关键基础设施的互联网域名。 （路透社档案照片）
美国周三宣布，已挫败一项由中国黑客发起的行动，该行动针对美国司法部、宇航局、美联储、参议院及其他敏感政府机构实施了入侵及入侵企图。
美国司法部周三（8月26日）在声明中说，已查封两个名为“QScan”和“QTRouter”的黑客平台所使用的域名。这两个平台被用于实施上述攻击行动。
一份宣誓书列出的受害者包括美国能源部、卫生与公众服务部、国立卫生研究院，以及四家未具名的美国和韩国企业。
宣誓书指出，自至少2018年以来，这些黑客利用自行开发的工具，入侵了美国及全球各地的关键基础设施和其他敏感网络。
据披露，黑客获得的访问权限各不相同。2019年8月，黑客曾试图利用虚拟专用网络（VPN）的一个漏洞入侵美国航天局（NASA）的网络，但未获成功。
2024年9月，这些黑客对美国能源部的三个未具名实验室、美国国立卫生研究院、卫生与公众服务部下属的一个未具名机构，以及一家美国安防设备制造商实施了入侵。
中国驻华盛顿大使馆未立即回应路透社的置评请求。北京一贯否认对黑客活动负有责任。
美国司法部说，这些平台由中国南京新久维网络科技有限公司（Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company）运营，客户包括中国国家安全部和中国人民解放军。
南京新久维未能在非工作时间立即回应置评请求。