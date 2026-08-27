专家引述美国地球成像公司“行星实验室”（Planet Labs）的卫星图像指出，尼泊尔与西藏边境附近周三发生的致命突发洪水，可能是由冰川下部断裂并坠落至数百米深的山谷底部引发的。

目前尚不清楚导致冰川崩塌的具体原因，但尼泊尔官员说，事发前几分钟当地发生地震，可能是诱因之一。

尼泊尔警方周三（8月26日）晚间说，迄今已寻获约157具遗体。尼泊尔旅游部官员告诉媒体，有400多名游客失踪，其中约340人为外籍人士。

路透社查阅Planet Labs提供的灾前和灾后卫星图像发现，原本郁郁葱葱的绿色山坡如今被棕色碎屑和沉积物覆盖。

印度锡金大学工程地质学专家古普塔说：“现已确认，该冰川末端有很大一部分发生了崩塌，从而引发了此次事件。崩塌过程中很可能裹挟了大量的岩石和沉积物。”

地球科学家、卡尔加里大学副教授舒加尔说，影像显示在灾难发生前的24小时内，有大量积雪融化。

他还说：“山谷中的一些冰川昨天还覆盖着积雪，今天大部分已露出裸露的冰层。换句话说，尽管我尚未查看气象站的数据，当时的气温可能较高。”

联合国2023年指出，受全球变暖影响，尼泊尔雪山在短短30多年间损失了近三分之一的冰量。尼泊尔冰川过去10年的融化速度，也比此前10年快了65%。

舒加尔说：“根据Planet Labs今早提供的卫星图像，我看到冰川下部在海拔约5200米处断裂，并崩塌坠落至下方约1200米处的谷底。”

他指出，施工活动也可能是诱因之一，并指“气候变化是否在其中发挥了作用，无疑将是我们近期调查的重点”。