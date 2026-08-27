丹麦航运巨头的首席执行官说，市场低估了美伊冲突陷入长期僵局的风险，相比迅速解决问题，局势陷入持续数月甚至数年僵局的可能性更大。

总部位于丹麦哥本哈根的托姆公司（Torm）首席执行官梅尔德加德将波斯湾地区的局势与俄罗斯在乌克兰发动的战争进行了比较，指市场再次过早地认定经济动荡会迫使美伊双方寻求解决方案。

他告诉英国《金融时报》：“2022年上半年，许多人尤其是在美国，都认为俄乌战争很快就会结束，因为欧洲不从俄罗斯获取能源既不合逻辑也缺乏效率。显然，人们误判了这一局势可能持续的时间。”

本周，尽管美国威胁要对德黑兰实施更严厉的制裁，但由于伊朗与阿曼就恢复霍尔木兹海峡航运进行谈判，油价出现下跌。不过，中东至中国航线的运费仍处于历史高位。

梅尔德加德说：“目前最可能的情况是，特朗普和美国政府除了继续当前的行动外别无选择，伊朗和伊斯兰革命卫队也是如此。波斯湾地区领导层已经意识到，他们需要为一种长期的局势做好准备。这种局势的持续时间不是几天或几周，而是数月甚至数年。”

他直言：“鉴于美国政府的行事方式，我认为幻想世界在可预见的未来能回到十年前的状态简直是痴人说梦。我当然希望如此，但这并不现实。”

托姆公司目前运营着近100艘油轮，主要运输汽油、柴油及其他成品油。由于运费大幅上涨，公司业绩显著提升。公司第二季度净利润达到创纪录的3.38亿美元（约4.3亿新元），几乎是去年同期的六倍。