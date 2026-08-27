美国多家媒体周三报道指，美国中央情报局（CIA）局长拉特克利夫本周对莫斯科进行了一次极不寻常的访问，旨在警告俄罗斯不要攻击北约成员国。

《华尔街日报》和哥伦比亚广播公司（CBS）报道称，美国情报评估认为，莫斯科可能试图试探北约的反应，拉特克利夫此行或与此有关。《华尔街日报》更具体指出，俄罗斯总统普京可能在未来几年通过“有限攻击”试探北约。

白宫未回应法新社的多次置评请求。特朗普则说，拉特克利夫星期二（25日）访问莫斯科属于“半例行”性质，并暗示此行与乌克兰战争有关。

特朗普接受保守派电台主持人贝克采访时说：“他在那里，这在某种程度上属于半例行公事。我不想让大家失望。我们希望看到乌克兰战争结束。”

拉特克利夫是自2022年俄乌战争爆发以来访俄的最高级别美国官员之一。

据CBS引述多名知情人士报道，拉特克利夫在访问期间还讨论了伊朗问题，并警告称，如果霍尔木兹海峡不重新开放航运，将面临更多制裁。

克里姆林宫周三说，拉特克利夫在访问莫斯科期间与俄罗斯情报部门进行了“接触”，但并未会见总统普京。