美国总统特朗普此前宣称，美国海军已彻底清除并引爆伊朗在霍尔木兹海峡布设的水雷。但知情人士透露，美国盟友私下警告，霍尔木兹海峡很可能仍有水雷。

彭博社引述不愿透露姓名的知情人士报道，美国在公海扫雷行动可能取得一定进展，但他们认为，行动并未清除伊朗布设的全部水雷，估计仍有80至150枚。

美国官员则对这一评估提出异议。一名熟悉美方立场的知情人士说，这些数据已经过时。

美国中央司令部发言人霍金斯发声明强调：“霍尔木兹海峡内国际公认的航道已无伊朗水雷。”

彭博社报道，特朗普一再坚称霍尔木兹海峡安全，是其政府为安抚能源市场所做努力的一部分，旨在为11月的中期选举营造有利局面，同时也反映了他希望结束这场已持续六个月的冲突的意愿。

美国一些盟国的官员则认为，海峡扫雷行动已变得更加复杂，因为许多水雷，即便是那些已被定位并成群布设的水雷很可能已随洋流漂离了原先的位置。

他们指出，要让商业航运公司有信心通过海峡，需要开展国际联合行动，既动用先进扫雷设备，也提供空中和海上护航。这些盟国希望伊朗允许阿曼在其领海内开展相关行动，以确保船只安全通过。

彭博经济研究分析师沃瑟（Becca Wasser）说：“海峡内的水雷极不可能已被全部清除。即便水雷威胁有所降低，伊朗仍可能使局势升级。大量商船处于伊朗无人机和短程导弹的打击范围内，且许多船只位于美国防空掩护范围之外。”