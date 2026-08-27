澳大利亚外交部长黄英贤周四说，在尼泊尔遭遇致命洪灾后，至少有34名正在当地进行朝圣或旅游的澳洲公民失踪，但目前掌握的相关信息“非常有限”。

尼泊尔当局周四（8月27日）说，在喜马拉雅山区，一股泥石流倾泻入河，引发的灾难性洪水席卷了沿途城镇与山谷，导致尼泊尔和中国西藏地区共有超过1000人失踪，其中包括至少600名外国人。

黄英贤周四在记者会上说，在数百名失踪者中，至少有34名澳洲人。“据我们了解，这些澳洲人分属于不同的朝圣团和旅游团。”

“鉴于灾害规模巨大，现阶段无论是进入灾区还是获取信息都受到极大限制……我们正紧急核实这些澳洲人的安危与下落。”

旅行社“喜马拉雅冰川”（Himalayan Glacier）证实，失踪的澳洲人中有15人参加了旅行社组织的冈仁波齐峰（Mount Kailash）宗教朝圣之旅。成员还包括来自印度、美国、加拿大和新加坡的人士。

旅行社总经理潘迪告诉路透社：“他们当时正在进行朝圣之旅。原计划进入中国西藏，前往冈仁波齐峰和玛旁雍错湖（Lake Manasarovar），那是地球上最神圣的地标之一。”

他说这15人均为印度裔澳洲人，其中最年轻的是一名11岁男孩。

潘迪告诉路透社，他曾乘直升机飞越洪灾区域，相信生还几率仅为1%。“那里已没有任何人造建筑或人类定居点的痕迹。一切都被夷为平地……我认为所有人都已遇难。”