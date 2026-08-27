朝鲜外务省谴责美国批准向韩国出售导弹及相关设备，誓言将针对各种敌对行为采取“强硬且立即”的回应措施。

朝鲜外务省发言人星期四（8月27日）在朝中社发布的声明中指出：“我们再次清楚地认识到，美国对朝鲜始终持敌对态度。”

这名发言人是针对美国国务院批准向韩国出售价值1亿2500万美元（约1亿5900万新元）的AIM-9X“响尾蛇”（Sidewinder）空对空战术导弹及相关设备发表上述评论。朝鲜称，美国此举对平壤的安全环境构成“新的威胁”。

朝鲜也批评美国一项资助记录朝鲜人权状况及收集相关信息活动的计划，称这些举措是破坏朝鲜社会制度稳定的一部分。

朝鲜外务省发言人说，美国今年已批准向韩国出售多种武器系统，包括先进空对空导弹、海军直升机、攻击直升机和精确制导炸弹，同时鼓励首尔提升作战能力。

他说：“鉴于美国及盟友在亚太地区的军事一体化进程正在加速，我们无法忽视美国向韩国出售武器对地区安全环境造成的负面影响。”

他补充说，朝鲜已意识到这些威胁，并将针对各领域的敌对行为采取“严肃、立即且强有力的回应”。

此前，美国总统特朗普再次向朝鲜领导人金正恩示好，表达举行另一次会晤的意愿，并称金正恩已对他的接触尝试作出回应。