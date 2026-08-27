美国陆军宣布，已向相关供应商授予总额22亿美元（约27亿9400万新元）的合同，用于在美国境内的五个军事基地建造，并运营小型核反应堆。

美国陆军的目标是在2028年9月前，让首个反应堆投入运行。这一目标源自美国总统特朗普去年5月签署的一项行政令，旨在加速下一代民用核能技术的发展。

负责设施与能源事务的陆军高级官员瓦克斯曼星期三（8月26日）在新闻发布会上说：“我们意识到，国内电网可能面临风险。一旦发生冲突，未必能轻易将化石燃料输送到所需地点。”

他指出，目前陆军的关键基础设施在无法接入常规电网的情况下，依靠“某种形式的液态化石燃料，主要是柴油”作为备用能源。

美国政府计划在五个“首批选定地点”安装小型核反应堆，即小型模块化反应堆（SMR）。与此同时，美国能源部也在大力推动SMR的开发。

据法新社报道，共有五家公司入选承担这项工作，包括初创企业Antares Nuclear和Radiant Industries，以及核工业界资深企业西屋电气（Westinghouse）和通用原子公司（General Atomics）。

自6月以来，这五家公司已将相关SMR原型机推进到所谓的“临界”阶段，即反应堆无需外部能源即可自主运行，并理论上能够产生能量。然而，目前尚无SMR投入实际使用，且只有NuScale一家制造商的反应堆设计获得美国核管理委员会（NRC）的批准。