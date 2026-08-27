（伦敦讯）受也门胡塞武装组织威胁影响，沙特阿拉伯在伊朗战争期间第二次改道运输石油，大幅削减红海南端曼德海峡的运输量，转而从埃及红海港口经由地中海外运石油。

《纽约时报》星期三（8月26日）报道，近几周胡塞武装多次袭击红海与沙特有关的船只，而大宗商品数据分析机构克普勒（Kpler）这时期的数据显示，沙特原油红海经曼德海峡的流量急剧下降。

为了躲避胡塞武装的攻击，沙特现在改走红海北段，从地中海运输石油，但这条道路的物流方式更为复杂。由于连接红海和地中海的苏伊士运河无法容纳满载石油的巨型油轮，沙特油轮选择通过附近的苏美德运输管道（Sumed pipeline）外运石油。

这些油轮先在埃及苏伊士湾港口城镇艾因苏赫纳（Ain Sukhna）卸货，那里也是苏美德运输管道的入口；然后向北穿越苏伊士运河，最后在管道地中海一侧港口装船出航。这条新航线不仅曲折，成本也更高，石油到达亚洲市场所需的时间也更长。

根据克普勒的数据，8月经由苏美德输油管道运输的原油日均量超过190万桶，较6月的日均不足65万桶显著增加。这些原油出口主要来自沙特。

伊朗战争彻底改变能源格局 暴露石油大国应变局限

伊朗战争2月底爆发前，沙特主要经由霍尔木兹海峡出口石油。但这条关键水道在战时遭到封锁，沙特不得不改用境内东西向管道，转从红海延布港经曼德海峡向南运输。

如今沙特再次调整运输线路，暴露这个产油大国在地区动荡面前的脆弱。英国皇家国际事务研究所（Chatham House）波斯湾国家问题专家奎利亚姆指出：“这个局面确实凸显沙特应对危机能力的局限。”

他同时强调，沙特“正在承担身为可靠供应商应尽的职责”。它没有削减出口，而是使用替代路线，这或许能增强人们对它应变能力的信心。

尽管如此，此次石油运输的混乱局面再次说明，伊朗战争已经彻底改变能源格局。奎利亚姆说：“即使是世界上最重要的石油出口国，也无法完全摆脱多个海上咽喉要道同时受到威胁所带来的后果。”