（华盛顿综合电）美国联邦储备局理事库克再度否认白宫的指控，坚称她从未涉及房屋抵押贷款欺诈的行为，特朗普总统并没有法律依据开除她。

库克通过律师洛威尔（Abbe Lowell）在星期三（8月26日）回复白宫的信函中说，白宫对库克的指控“没有证据也不真实”，“库克从未犯下抵押贷款欺诈或刻意犯下任何错误，因此不存在法律上可认知的理由将她从联储局理事会革职”。

特朗普在去年底对库克提出指控并寻求开除她；舆论普遍认为，这是特朗普试图委任与他的降息观点一致的人担任美联储理事。

联邦最高法院今年6月推翻特朗普的决定，指他没有给予库克机会回应指控，但并未排除她可能犯下错误，可被视为停职的原因。

白宫于是在8月5日再度向库克施压，发函要求她在三周内针对欺诈的指控做出解释。白宫针对库克近年在密歇根和佐治亚购置的房产，指她涉嫌把多个房子列为“主要”或“首要”住所，由此取得较有利的抵押贷款条件。

洛威尔在回函中说明，库克为第二个房产申请贷款时称该房产是主要住所，并非故意为之，部分是因为银行让她填写的表格有误。她在上任前以私人身份处理事务时产生的问题，并未涉及任何欺诈或犯罪。

回函也引述媒体报道说，特朗普本人与他的政府官员也和库克一样，曾签过类似的抵押贷款文件。

库克是历来首名担任美联储理事的黑人，于2022年5月上任，任期至2038年1月才结束。