社交媒体巨头Meta与美国多州就青少年隐私和消费者保护案达成和解，并同意对青少年用户施加一系列社媒使用限制，引发全球多国对社交媒体保护青少年措施的关注。

路透社报道，澳大利亚通讯部长韦尔斯（Anika Wells）星期四（8月27日）说，社交媒体企业“拥有保护年轻人免受成瘾功能影响的工具，却选择不使用”。

她说，澳洲去年底率先禁止16岁以下青少年使用社交媒体，目前已有超过20个国家跟进。

尽管Meta否认有不当行为，但同意与近50个美国州属达成高达180亿美元（约228亿新元）的和解协议，并对青少年使用旗下脸书和Instagram的方式施加一系列新限制。

根据协议，Meta将在未来10年支付相关款项，并默认将18岁以下用户使用旗下应用的时间限制为每天两小时。

不过，澳洲实施类似限制以来，执行情况并不理想。澳洲互联网监管机构等多项研究显示，禁令实施数月后，仍有约80%的未成年人使用社交媒体。有关情况促使澳洲立法者提高违规的最高罚款，并扩大监管机构权限。

波兰数码事务部长高夫科夫斯基星期四也说，已要求欧盟委员会对Meta罚款2亿5000万欧元（约3亿7000万新元），并要求Meta加强打击诈骗、虚假广告及非法应用。

亚洲方面，中国、韩国、印度、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾也在加强监管青少年使用社交媒体的情况。韩国监管机构指，Meta的新措施应全球适用，而非只针对特定市场。

菲律宾信息与通信技术部长阿古达则说，希望Meta与美国各州达成的协议能加强他与Meta的谈判。他目前正在新加坡与Meta官员会面，讨论青少年网络性剥削、性虐待材料、诈骗及诱骗未成年者等问题。

与此同时，美国仍有数千起针对社交媒体企业的诉讼。