（伦敦路透电）英国伦敦警察扩大电动电单车执法团队，专用于追捕街头犯案者，号称这是有效打击手机窃案的“游戏改变者”，大大降低犯罪率。

伦敦大都会警察局星期三（8月26日）新增20台电动电单车，最高时速可达80公里，且行动敏捷，可偏离道路街道，甚至在楼梯间行驶，追捕街头窃夺犯时特别有效。

根据警方数据，在截至今年5月的12个月期间，伦敦街头的手机窃案从之前同期的6万8000起减至5万4000起。

伦敦警察说，新型电动电单车和无人机确实在追捕嫌犯上起到显著作用，但也坦言他们的“常客”已经学会应对警察的追捕手法。虽然罪案数量下滑，但所谓的“正面结果”，即案件最终以警告、提控或其他刑事处理结案的比率依旧低于1%。

主管警务和犯罪事务的伦敦副市长科默—施瓦茨（Kaya Comer-Schwartz）向路透社说，打击手机盗窃等犯罪活动，必须伴随着“更广泛刑事司法体系的改进，以及对受害人的支持”。

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西方右翼政客和公众人物，如美国总统特朗普和亿万富豪马斯克，经常批评英国尤其伦敦的犯罪活动猖獗。不过数据显示，虽然伦敦的整体犯罪率因警务资金削减而上升，但住宅区的偷盗和破门行窃案件已经减少。