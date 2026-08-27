尼泊尔与西藏接壤地区发生严重洪灾，造成至少270人死亡，数百人失联。焦急的家属涌入首都加德满都的医院和警局，希望找到失联的亲人。

法新社报道，尼泊尔警方在社媒贴文说，截至星期四（8月27日）已打捞出270具遗体。

在尼泊尔首都加德满都的一所政府医院（Bir Hospital），失踪者家属不停查阅名单并向官员询问消息。

卡塔尼告诉法新社，他正在寻找失踪的哥哥。“我的哥哥拉姆·拉赛利在拉苏瓦失踪，所以我们出来找他。”

52岁的尼泊利则在寻找侄子塞瓦克。他说，侄子是一名司机，他事发时前往灾情最严重的拉苏瓦县（Rasuwa），随后与家人失去联系。

尼泊尔与中国西藏喜马拉雅山脉边境地带星期三（26日）一处巨大泥石体崩塌坠入河中，导致洪水和泥石流席卷博特科西河（Bhote Koshi）及特里苏里河（Trishuli）沿岸的村庄和城镇。

北部的拉苏瓦县首当其冲，但洪水随后向南蔓延超过160公里，灾情波及七个县，最远至靠近印度边境的奇特旺（Chitwan）。

尼泊尔灾害管理部门说，目前仍有823人失联，其中包括579名尼泊尔及外国游客。

美国地质调查局说，灾难可能由冰川崩塌引发，并造成地震活动以及下游地区“灾难性”影响。

在西藏，中国官媒报道泥石流灾害造成三人死亡，另有558人失联，包括260名外国人。