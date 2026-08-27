（华盛顿／德黑兰综合电）彭博社引述消息人士报道，美国盟友私下警告，美军并未完全清除伊朗在霍尔木兹海峡布置的80至150枚水雷，他们质疑美国总统特朗普称美军已完全清除伊朗水雷的说法。

美方官员反驳有关评估，称这些数据已经过时。美军中央司令部发言人霍金斯发声明说：“被国际认可的霍尔木兹海峡通行路线，已经完全没有伊朗的水雷。”

特朗普近日屡次称霍尔木兹海峡的扫雷工作已经完成，可以安全航行。但美国盟国的官员们认为，海峡的扫雷已经变得更加复杂，因为许多水雷很可能受海流影响，偏离了原先的位置。

他们说，要让商船有信心通过海峡，需要通过多国联合行动，动用先进扫雷设备及提供空中和海上的护航来同步进行，以解决水雷危害船只安全的问题。

作为国际调解方的卡塔尔，仍在尝试为化解美国与伊朗的僵局找出路。卡塔尔首相穆罕默德星期四（8月27日）访问伊朗首都德黑兰，要与伊方重启外交联系，讨论如何恢复霍尔木兹海峡的航行自由。

来自伊朗高级官员消息称，伊朗和阿曼仍在探讨霍尔木兹海峡协议的细节，双方尚未敲定协议。

过去几周，伊朗与阿曼就管控霍尔木兹海峡的通行问题进行谈判。根据伊阿星期二（25日）发表的联合声明，双方讨论了一系列安排，包括在海峡建立一条双方共同商定的安全航运走廊。

伊朗伊斯兰革命卫队早前称，伊阿已就领土和收入的分配达成协议，如果美国不接受伊朗的条件，海峡将不会在任何情况下重开。

另外，船运业者警告，美伊战争长期持续，最终可能陷入俄乌战争般的僵局。丹麦油轮公司Torm首席执行长梅尔高认为，市场低估这场战争所带来的风险，也重演当年对俄乌战争的误判。

2022年2月俄乌战争爆发不久后，市场人士就认为战争会很快结束。然而，到四年多后的今天，战争仍在持续。

梅尔高对《金融时报》说：“当前最可能的情况是，美伊除了继续当前僵局，都找不到其他解决方案。波斯湾国家领导人发现，他们必须准备应对局势持续多个月甚至几年。”