墨西哥当局星期三（8月26日）说，警方逮捕一名涉嫌在直播过程中枪杀一名网红的男子。

法新社报道，拥有超过57万名TikTok粉丝的加斯特卢姆（Cesar Gastelum），8月4日在墨西哥锡那罗亚州首府库利亚坎进行直播时遇袭身亡。

事发时，加斯特卢姆身穿外送员服装，与两名朋友参加一项社交媒体挑战。一辆电单车随后停在他们身边，两名骑士中的一人朝加斯特卢姆头部开枪。

墨西哥安全部长阿富奇在社交媒体X发文说，嫌犯在墨西哥中部普埃布拉州（Puebla）落网。

警方展开逮捕行动时，遭三人攻击，其中一人被警方击毙。警方随后逮捕涉嫌杀害加斯特卢姆的男子及另一名嫌犯。

墨西哥安全部门说，初步调查显示，加斯特卢姆遇害可能与他在社交媒体发布的内容有关。这些帖子“影射某犯罪团伙的一个派系”。

锡那罗亚州目前正陷入当地最大毒品团伙锡那罗亚贩毒团伙两个主要派系，以及相关武装组织之间的激烈冲突，已造成数千人死亡或失踪。

锡那罗亚贩毒团伙由如今被囚禁在美国的墨西哥大毒枭“矮子”古兹曼创立。

当地媒体报道，一些社交媒体网红与相互争斗的犯罪团伙存在联系，因而成为恐吓或帮派寻仇的目标。