受持续热浪影响，德国今年夏季估计已有约1万5800人死于高温相关原因，创10年来新高。

法新社报道，德国罗伯特·科赫研究所星期四（8月27日）说，75岁以上人士受影响最严重。

6月底，德国多地气温超过40摄氏度，单在一周内就有约9600人死于与高温相关原因；7月底至8月中旬期间，另有约4000起与高温相关的死亡案例。

研究所收集了过去10年的高温致死数据，此前最高纪录是2018年的约8900人。

德国总理默茨本周主持内阁为期两天的会议时，气候变化及高温应对措施成为讨论议题，但政府尚未宣布新的措施。

他说，德国16个联邦州在防暑工作方面负有主要责任，且已确定将在未来12年内从一项专门的基础设施和气候保护基金中获得1000亿欧元（约1480亿新元）的拨款。

他星期三（26日）说，政府也会研究是否向受干旱及森林火灾影响的农业和林业部门提供援助。

欧洲今年夏季持续遭遇酷热和干旱，除推高高温相关死亡人数，也引发多地野火、农作物严重受损，以及主要河流水位下降。法国、英国和西班牙也相继报告数以千计的夏季超额死亡。

极端高温可直接导致中暑死亡，但多数高温相关死亡发生在高温加剧心血管、肺部或肾脏等原有疾病的情况下。