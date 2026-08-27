（华盛顿综合电）美国总统特朗普以电力需求不断增加、电网面临外国势力攻击风险为由，宣布全美进入紧急状态，并限制企业购买、进口或安装部分外国制造的大容量电力系统设备。

特朗普星期三（8月26日）签署行政令，称外国供应的大容量电力系统设备对美国国家安全、外交政策和经济构成非同小可的威胁。

行政令要求美国能源部长为继续使用和运行相关电网设备设定条件，以加强电网安全。特朗普当天也说，人工智能数据中心和其他高科技项目蓬勃发展，使美国越来越依赖稳定供电；一旦电网瘫痪，造成的破坏将比过去严重得多。

他警告，外国制造的电网设备软件可能隐匿数码“后门”，让其他国家能够控制，甚至停止设备运作。

大容量电力系统是指由高压输电线路、变电站和发电厂构成的电网，在全美范围内输送电力。

新措施针对美国实施武器制裁的国家，以及被视为违反美国利益的外国政府。行政令没有点名中国，但中国制造的电网零部件多年来一直让美国安全官员感到担忧。

美国及欧洲近年来已加强对中国制造电力设备的审查。欧盟今年早些时候已禁止公共能源项目使用中国制造的电源逆变器（inverter）。美国专家去年检查电网设备安全性时，也在中国制造的太阳能电源逆变器中发现一些未列入产品清单的部件。

国际能源署（IEA）数据显示，中国约占全球电池和太阳能电源逆变器制造产能的八成。美国商务部2020年的一项调查也指出，美国过去10年进口大量中国制造的大型电力变压器。

随着太阳能电源逆变器、电池管理系统等设备越来越普遍具备远程监控和控制功能，相关设备也带来潜在网络攻击风险。美国两党议员此前曾警告，中国科技公司华为生产的太阳能逆变器可能遭网络攻击，并对美国电网构成风险。美国网络安全和基础设施安全局（CISA）今年4月也曾警告，美国基础设施面对伊朗支持的网络攻击威胁。

与此同时，美国军方也在加强军事设施的能源自主能力。美军星期三宣布拨款22亿美元（约28亿新元），在美国五个军事基地建造小型核反应炉，以降低本土电网出现问题时对军事设施的影响。

美军计划争取在2028年9月让首个核反应炉投入运作。美国陆军负责设施与能源事务的高官瓦克斯曼在记者会上说：“我们现在知道，国内电网面临潜在风险。我们也知道，一旦发生冲突，我们未必能轻易将化石燃料输送到任何需要的地方。”

目前，美国陆军的重要基础设施在无法使用常规电网时，主要依靠柴油作为备用能源。

军方认为，这些小型核反应炉有望在未来为阿拉斯加或岛屿等偏远地区的军事设施提供能源。