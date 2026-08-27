（比杜尔综合电）尼泊尔与中国西藏接壤地区发生特大洪灾后，已知死亡人数增至超过360人。两地共有超过1400人失踪，其中900多人在尼泊尔，大多数是外国游客，包括九名新加坡人。国际社会纷纷伸出援手，承诺提供经费、救援物资和其他形式的帮助，支援尼泊尔灾后重建。

尼泊尔喜马拉雅山脉地带星期三（8月26日）突发大规模泥石流，引发罕见大洪水，浪高在短短半小时就达到9米，迅速冲毁山谷中的大批村庄和房屋。截至新加坡时间星期四（27日）晚上9时30分，尼泊尔当局报告遇难者至少362人；另有910人在尼泊尔失联，其中517人为外国游客，来自约30个国家。

中国中央电视台报道，西藏吉隆县共有558人失踪，当中260人是外国人，但具体国籍尚不清楚。中方确认约100名中国公民在尼泊尔失踪。

在尼失联外国人来自数十国 国际社会出手相助

在尼泊尔失踪的外国人主要来自印度、美国、澳大利亚、英国、马来西亚、新加坡和韩国等地。其中印度公民最多，新德里通报有288人。他们大多数是经由尼泊尔赴西藏冈仁波齐—玛旁雍错朝圣的教徒。

尼泊尔军队星期三发布出的照片显示，军方出动直升机，营救被洪水困在屋顶的人。（法新社）

其次是美国公民，有65人失联，乌克兰和马来西亚各有超过50人下落不明。美国国务院宣布，向尼泊尔派去一名灾害应对顾问，并提供价值50万美元（约64万新元）的资金。

新加坡有九名公民在尼泊尔失踪。新加坡驻新德里最高专员公署派出领事应对小组，赶往尼泊尔，就地提供支援。

星期四（8月27日）在尼泊尔特里苏里河流域的灾区，搜救队四处营救受困居民。（法新社）

中国和印度都向尼泊尔提供紧急物资和资金援助；印度已运送近50公吨的救灾物资，包括安置设施、毛毯和药品。

韩国有九名公民在尼泊尔失联。首尔已向当地派遣救援队，并通过国际组织提供100万美元（约127万新元）人道主义援助。

国际红十字会与红新月会国际联合会承诺拨付100万瑞士法郎（约158万新元）的紧急资金，支持尼泊尔红十字会救灾。

据尼泊尔媒体报道，世界银行告知尼泊尔财政部，可提供250亿卢比（约3亿新元）的紧急援助。

世界卫生组织已向1万名灾民送去医疗包，可提供三个月的基本医疗服务。无国界医生组织的一支紧急救援队已抵达尼泊尔。

联合国紧急救济协调员弗莱彻说，联合国已拨200万美元，为灾区提供紧急医疗救助、住所和饮用水。