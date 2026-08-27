世界卫生组织宣布，乌干达已连续42天没有出现新伊波拉确诊病例，本轮由本迪布焦型伊波拉病毒引发的疫情正式结束。

新华社报道，世界卫生组织非洲区域办事处星期四（8月27日）发文告说，乌干达最后一名伊波拉患者于7月16日结束治疗并出院，之后连续42天未报告新的确诊病例。42天相当于伊波拉病毒最长潜伏期的两倍，完成这一监测期是一个关键节点。

根据世卫组织标准，自最后一名确诊患者不再具有病毒传播能力之日起，连续42天无新增确诊病例，一国方可宣布疫情结束。

世卫组织说，在国际合作伙伴的支持下，乌干达通过强有力的政府领导和一系列早期、全面的措施，迅速阻断了本土传播，防止疫情进一步扩散。这些措施包括病例发现与确诊、接触者追踪、隔离和临床救治、感染预防与控制、社区参与，以及加强医疗机构和入境口岸的监测。

乌干达本轮伊波拉疫情于5月15日暴发。一名来自刚果（金）东部地区的患者入境后，被确诊感染本迪布焦型伊波拉病毒。乌本轮疫情累计报告20起确诊病例，其中15起为来自刚果（金）的输入型病例，五起为本土传播病例，累计死亡在两起。