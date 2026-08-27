（布鲁塞尔／旧金山／首尔综合电）在社媒巨头Meta与美国多州就青少年隐私和消费者保护案达成和解，并同意对青少年用户施加一系列社媒使用限制后，欧盟期望Meta也能解决欧洲平台上的“成瘾”功能问题。

欧盟委员会上个月判定Meta违反《数码服务法》（DSA），责令Meta提交整改方案，以确保相关平台对青少年更加安全。

欧盟委员会发言人雷尼尔星期四（8月27日）说，欧盟已与Meta进行新的“沟通”，布鲁塞尔方面此前一直“非常密切地”关注美方的动向。“Meta清楚我们对他们的期望。现在它应该在欧盟做出相应承诺，来保护我们这里的孩子了。”

雷尼尔说，欧盟委员会正对Meta展开调查，“原因与美国案件中提出的指控完全相同”，并正与公司对话，以确保“欧盟的孩子至少能获得同等水平的保护”。

韩国媒体与通信委员会则发表声明说，Meta为更好保护年轻用户免于社媒上瘾的新措施应当覆盖全球，而不只是特定市场。

Meta早前同意支付高达167亿美元（约212亿新元）的和解金，以解决美国29个州对旗下脸书和Instagram导致青少年社媒成瘾、危害青少年心理健康的指控。

根据星期三（26日）达成的和解协议，Meta将分10年支付总计约117亿美元的和解金，另外50亿美元是否支付，取决于TikTok、YouTube等竞争平台是否也同意支付相应和解款项。预料各州将把所获赔款用于青少年心理健康项目、危机热线、课后活动及提升数字素养。

Meta也承诺会在未来六个月内在推出新的功能和限制，包括启用“夜间屏蔽”功能，从午夜12时至凌晨6时，青少年将无法访问脸书和Instagram。

此外，青少年用户在Meta旗下所有社媒的每日累计使用时长，默认上限为两小时。上午8时至下午3时的学校上课时间内，社媒会关闭推送通知，避免干扰学生学习。

青少年用户往后可选择关闭视频自动播放，也可以关闭推荐算法，停止个人化信息推送。容易引发焦虑和攀比心理的功能也将调整，未成年用户将无法查看帖文的点赞数量，也无法使用美颜滤镜。

Meta还将推出更强有力的保护措施，防止陌生人接触青少年用户，其中包括限制成年人向青少年发送信息或查看内容。Meta也承诺为青少年开辟举报有害内容的新途径，并保证在六小时内处理90%的举报。

Meta说，将加大对年龄验证技术的投入，以识别哪些用户是青少年，并移除认定未满13岁的用户。

Meta早前也说，和解方案的设计也是要推动其他社媒公司改革各自的平台，并同意作出类似赔偿。