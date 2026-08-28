伊朗伊斯兰革命卫队情报机构说，根据对过去60天政治、经济、社会、军事动向的研判，敌方正在更多运用认知战和情报战手段，调整针对伊朗的战略。

新华社引述伊朗迈赫尔通讯社星期四（8月27日）发表的声明报道，伊朗革命卫队说，敌方相关行动主要包括淡化霍尔木兹海峡对伊朗国家安全的重要性、削弱伊朗“抵抗轴心”的影响力、强化对伊朗的海上封锁，以及放大伊朗国内矛盾、经济短板和社会不满，以削弱伊朗内部凝聚力。

声明还说，伊朗目前正增强国家韧性，保持非对称作战能力，并持续管控霍尔木兹海峡。伊朗已不再处于被动应对外部袭击的状态，而是寻求增强战略主动权。

美国国务院8月24日发布高达1000万美元（约1270万新元）的悬赏令，征集有关瓦希迪等伊朗武装力量高级官员的线索。

多年来，伊朗通过支持周边地区武装团体，建立起覆盖广泛的民兵组织和政治联盟网络，从黎巴嫩、加沙地带延伸至伊拉克和也门，这些代理人统称为“抵抗轴心”（Axis of Resistance），在针对西方和以色列目标的袭击中扮演重要角色。这些区域代理人包括加沙地带的哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和伊拉克民兵组织。