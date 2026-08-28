美国总统特朗普星期四（8月27日）签署行政令，将安大略湖更名为“美国湖”，他称命令立即生效。

加拿大总理卡尼和美国纽约州民主党州长霍楚尔随即表明，他们不会更改这个有400多年历史的湖泊名称。纽约州位于安大略湖的美国一侧。

综合彭博社和法新社报道，特朗普27日在椭圆形办公室签署行政令时告诉记者：“我们将立即把安大略湖更名为美国湖。事实上，我考虑这么做很久了。”

特朗普也再次对媒体抱怨加拿大在贸易问题上“一直占美国便宜”，称美国不能任由这种持续了几十年的局面继续下去。

特朗普还称，他已把墨西哥湾改名为“美国湾”，“我们有了‘湾’，也有了‘湖’，现在只需要一个‘洋’了。也许我们得把大西洋或者太平洋的名字改一改”。

一名记者问特朗普，为何受到惩罚的是美国盟友而非对手。特朗普回应：“加拿大官员对我们非常恶劣。他们是非常可恶的人。”

卡尼迅速驳斥了特朗普为安大略湖更名的举措，并在X平台写道：“我们知道美国正在改变。加拿大人也知道，正视事实就是称这个湖为安大略湖，过去、现在、未来，永远不变。”

安大略湖是北美洲五大湖之一，北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。安大略湖约52%的湖面位于加拿大境内。

特朗普宣布更名后，纽约州州长霍楚也在社交媒体上回应：“纽约州不会这么叫它。”

美国和加拿大上周的密集关税谈判在最后关头破裂，引发全面贸易战，双方互相指责对方导致谈判失败。