美国联邦法官裁定，五角大楼将人工智能公司Anthropic列为“国家安全供应链风险”的决定违法，并下令阻止有关黑名单措施生效。这是Anthropic与美国军方围绕人工智能（AI）在战场上的使用限制持续交锋的最新进展。

路透社报道，加利福尼亚州联邦地区法院法官林丽塔（Rita Lin）星期四（8月27日）在一份长达59页的裁决中指出，五角大楼对Anthropic作出的风险认定“违法且毫无根据”。

她写道：“空泛地援引国家安全，并不意味着政府可以任意惩罚和报复批评者。”

美战争部长赫格塞斯此前将Anthropic列为国家安全供应链风险企业，理由是公司可能对军事系统构成潜在渗透或破坏风险。这项措施限制Anthropic参与部分军方合同。

Anthropic今年3月入禀加州联邦法院，指赫格塞斯越权，并称政府是在公司拒绝解除Claude人工智能模型部分使用限制后采取报复行动。

Anthropic不允许美国军方使用Claude进行国内监控或控制自主武器。公司认为，目前人工智能模型的可靠性仍不足以安全应用于自主武器，同时反对侵犯公民权利的国内监控。

五角大楼则认为，私人企业不应有权限制军方如何使用人工智能技术。

Anthropic指出，被列入供应链风险名单可能令公司损失数十亿美元业务，也会损害声誉。这也是美国首次公开依据一项原本用于防范外国势力破坏军事系统的政府采购法律，将一家美国企业列为供应链风险。

Anthropic在诉讼中称，政府因公司公开表达对人工智能安全的立场而采取行动，侵犯宪法第一修正案保障的言论自由；同时公司在被列入名单前没有机会提出异议，也违反宪法第五修正案赋予的正当程序权利。

美国司法部反驳说，Anthropic拒绝取消使用限制，会令五角大楼无法确定Claude在军事行动中可以如何使用，甚至可能增加关键系统在行动期间失效的风险。政府强调，相关决定针对的是Anthropic拒绝接受合同条件，而不是公司的人工智能安全观点。

Anthropic目前另在华盛顿提出诉讼，挑战五角大楼另一项供应链风险认定；有关措施可能进一步导致公司被排除在美国联邦政府民用合同之外。