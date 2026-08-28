稻米一直被视为日本饮食文化和民族认同的重要象征，但如今，日本人正越来越少吃米饭。受人口结构变化、饮食西化和米价上涨等因素影响，日本人均稻米消费量持续下降，也倒逼传统稻作产业加快转型。

据《海峡时报》报道，日本人均稻米消费量在1962年达到高峰，当时每人每月平均吃9.85公斤米；到2025年，这一数字已降至4.44公斤，创下历史新低，比前一年又减少6.1%。

日本媒体甚至用“离米”来形容这种趋势。随着面包、意大利面、拉面等选择越来越多，再加上家庭规模变小，人们更偏爱方便快捷的食品，米饭在日常餐桌上的地位正在下降。

近年的“令和米骚动”也让更多人减少米饭消费。由于热浪、台风导致歉收，再加上灾害引发恐慌性抢购，日本大米零售价今年1月一度涨到每5公斤4416日元（约35新元），创下纪录高位。后来，随着收成改善、政府投放储备米并增加进口，米价已回落到3191日元，但消费者并没有明显恢复过去的吃米习惯。

不过，稻米仍是日本粮食安全的核心。日本稻米自给率高达98%，远高于37.1%的整体粮食自给率。同时，稻米也是寿司、清酒、麻糬、米果、米醋和味噌等传统食品的重要原料。

面对消费减少和农民老龄化，日本稻作产业正加快引入科技。

以东北部山形县为例，当地稻农平均年龄已接近70岁，越来越多无人继承的小农场被整合成大型农业企业。一些农场开始用无人机精准施肥，也使用太阳能自主机器人在稻田里搅动泥水，以抑制杂草生长。测试显示，这类机器人可减少约六成除草人力、提高约一成产量，并将稻田甲烷排放减少一半。

气候变化也是日本稻作面临的另一大挑战。过去40年，山形县平均气温最多上升了1.72摄氏度。当地研究人员正在培育更耐热的水稻新品种。其中，预计2027年商业化的“雪满天”（Yukimanten），主打在高温环境下仍能稳定结实，同时保持较高产量和良好口感。

同时，一些日企也在为稻米寻找新的出路。例如，把米糠制成食用油和低碳水烘焙原料，或开发不用加热、只需加水就能食用的米粉食品。它们希望在米饭消费持续萎缩的情况下，为稻米开拓新的用途和市场。

对日本来说，米饭或许正在逐渐离开一些人的餐桌，但稻米在文化、粮食安全和农业经济中的地位，仍然难以被取代。