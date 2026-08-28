尼泊尔北部与中国接壤的山区星期三（8月26日）发生致命山洪，截至目前已造成至少469人死亡，超过1400人失踪。初步调查显示，这场灾难可能并非由暴雨引发，而是冰川崩塌堵塞河道后突然溃决所致，再次凸显喜马拉雅山区在气候变暖下面临日益严峻的冰川洪灾风险。

彭博社报道，尼泊尔和中国官员都说，山洪发生前，边境两侧没有明显强降雨记录。美国地质调查局的卫星数据则显示，尼泊尔拉苏瓦县一大片冰川突然崩塌，产生的震动相当于5.2级地震。

初步视频分析显示，坠落的冰块可能堵住流入博特科西河（Bhote Koshi River）的山间支流Lhende Khola，导致上游水量迅速累积。冰坝随后溃决，大量积水、冰块和泥石瞬间向下游倾泻，形成破坏力极强的山洪。

国际山地综合发展中心（ICIMOD）指出，部分地区的洪水水位在短短30分钟内暴涨多达9米。

尼泊尔位于年轻而地质活动频繁的喜马拉雅山脉，山势陡峭、河谷狭窄，又地震频发，本来就容易发生山体滑坡和突发洪水。山区河流一旦被冰块、岩石或泥石堵塞，形成的天然堰塞坝若突然决口，洪水就会沿狭窄河谷高速冲向下游。

冰川消融也进一步增加风险。随着气温升高，冰川不断退缩，融水会在山谷或冰层内部形成冰川湖。这些湖泊一旦受到落石、冰块或其他碎屑冲击，可能突然溃决，引发所谓冰川湖溃决洪水。

尼泊尔近年来已多次发生类似灾害。2024年，珠穆朗玛峰地区两座冰川湖溃决，冲毁著名徒步村庄塔梅（Thame），造成130多人流离失所；2025年7月，尼中边境附近的拉苏瓦加迪也发生山洪，原因是冰川表面湖泊迅速排水。

科学家警告，气候变化正在加剧这类风险。随着喜马拉雅冰川持续融化，兴都库什—喜马拉雅地区与冰川湖有关的洪灾风险，到本世纪末预计将增至目前约三倍。

气候变化也在扰乱当地原有的季风规律。较高气温使空气能够容纳更多水汽，增加极端降雨强度。今年的厄尔尼诺现象也进一步提高干旱、野火、洪水和山体滑坡发生的可能性。

尼泊尔每年多达八成降雨集中在6月至9月的季风期。集中降雨容易令山坡土壤松软、冲刷碎石，加上冰川加速消融，使这个高山国家面对的复合型灾害风险越来越高。