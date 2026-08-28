在美国总统特朗普签署行政令，将安大略湖更名为“美国湖”的数小时之前，加拿大首都渥太华的一对夫妇开始推销一款印有“安大略湖”字样的蓝色鸭舌帽。

彭博社报道，如果说零售的致胜秘诀在于抓紧时机，那么渥太华公司Jackpine的老板穆尼（Liam Mooney）和老板娘科克伦（Emma Cochrane）对于掌握先机堪称一流。

特朗普威胁要把安大略湖更名为“美国湖”（Lake America）后，Jackpine就在网上推出“安大略湖”鸭舌帽，产品上线不久就接到约100个订单。

特朗普星期四（8月27日）签署更名行政令后，Jackpine预计这将引发强烈反响，正准备赶制多数千顶“安大略湖”鸭舌帽。

Jackpine将在两周内向加美两国买家寄出第一批“安大略湖”鸭舌帽，订购者包括纽约州北部、伊利诺伊州以及美加边境地区的居民。

特朗普动起为安大略湖更名的念头，导火线是他与安大略省省长福特（Doug Ford）的公开骂战。美加关税谈判破裂后，两人在媒体面前和社媒平台上互相攻击。

穆尼说，为湖泊更名“太荒谬”，但他也看到一个更严重的影响。他说：“这相当于把‘吞并言论’转变为现实。这背后有政治考量。”

特朗普赢得2024年总统选举，并戏称他开始考虑将加拿大变成美国的第51个州后，Jackpine推出了一顶印有“加拿大非卖品”（Canada is not for sale）字样的蓝色鸭舌帽，模仿特朗普印有“让美国再次伟大”的红色鸭舌帽。Jackpine的线上服装店在加拿大迅速走红。

福特在一次加拿大政治会议上戴了“加拿大非卖品”鸭舌帽后，这款鸭舌帽的需求量激增。

穆尼说，他们售出了5万顶“加拿大非卖品”鸭舌帽。