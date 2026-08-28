“他们都死了，只有我活下来。”

尼泊尔北部拉苏瓦县遭遇毁灭性山洪后，45岁的达瓦·拉马（Dawa Lama）坐在临时安置点里，忍不住落泪。短短几分钟内，他住了12年的家被洪水冲走，妻子和两个分别只有七岁和八岁的女儿也不知所踪。



尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（8月26日）发生严重山洪和泥石流。截至目前，灾害已造成至少469人死亡，超过1400人失踪。大批幸存者被陆续送往距离边境约27公里的敦切（Dhunche）。这里目前是尼泊尔军方展开搜救行动的主要基地。



据《纽约时报》报道，拉马回忆，星期三上午9时前，他突然听见一声巨响，随后感到一阵强风袭来。还没等他反应过来，一堵巨大的泥水就撞向他的房子，把家里所有东西连同妻子和女儿一起卷走。



他说：“我不知道自己还能抱着希望多久。”



这场灾难来得非常突然。当地居民说，灰褐色的泥浆、沙石和碎岩几乎没有任何预警就涌进河谷，几分钟内便吞没了房屋、商店、学校、农田、公路和桥梁。有些地方甚至连建筑残骸也被洪水冲走。



从空中俯瞰灾区，过去沿博特科西河连接尼泊尔和西藏的重要公路，大部分已经消失，只剩下一些零散路缘。大量民宅被夷为平地，只有建在较高山坡上的房屋逃过一劫。部分地区留下的洪水痕迹高达约200米，多座水电设施也被冲毁。



山洪过后，当地电力和通信网络中断，军方只能依靠无线电协调救援。直升机大约每15分钟起降一次，把伤员和受困居民转移出去，同时运送方便面等救援物资。军方说，截至星期四下午，已找到约500名幸存者，加上前一天救出的约200人，搜救行动仍在继续。



有人是在最后一刻逃上山坡，才捡回一条命。



38岁的理发师布尚·塔库尔（Bhushan Thakur）说，事发时他正在理发店，看到一股巨大的泥流朝自己冲来，便立刻和另外两人拼命往山坡上跑。



他说：“我们一直跳、一直往上爬……不然早就没命了。”



灾难发生一天后，河水已慢慢恢复平静，天空重新放晴，青山依旧。但沿河数公里范围内留下的废墟，以及仍在等待亲人消息的幸存者，都显示这场突如其来的山洪，已经彻底改变了许多人的生活。









