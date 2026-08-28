为应对本轮伊波拉疫情，刚果（金）星期四（8月27日）在东部乔波省首府基桑加尼正式启动Ervebo疫苗接种工作。

新华社报道，刚果（金）卫生部长坎巴说，首批接种对象包括医护人员等一线工作人员。

刚果（金）本轮疫情由本迪布焦型伊波拉病毒引发，目前尚无针对此类型病毒的疫苗和特异性疗法。已获批用于预防扎伊尔型伊波拉病毒的Ervebo疫苗，对本迪布焦型伊波拉病毒的人体保护作用尚不明确。但早期实验室及动物实验数据显示，Ervebo疫苗可能具有一定的保护作用。

坎巴在27日的启动仪式上说，刚果（金）决定使用Ervebo疫苗，优先保护一线医护人员以及与伊波拉患者有过接触的人员。

非洲疾病预防控制中心官员布姆27日在线上发布会上说，此次接种是在“按方案开展的同情使用”框架下开展，同时将收集相关数据，以评估Ervebo疫苗对本轮疫情的实际影响。布姆说，截至目前，刚果（金）已收到16520剂Ervebo疫苗。

世界卫生组织（WHO）20日发布公报说，疫苗供应国际协调小组已通知刚果（金）政府，将立即调拨首批7万剂Ervebo疫苗。其中，2万剂将用于开展3期临床试验，以评估疫苗对本迪布焦型伊波拉病毒的保护效果；5万剂将用于一线工作人员和卫生工作者。

刚果（金）卫生部27日公布的数据显示，截至25日，刚果（金）累计报告确诊病例5713起，其中死亡2744起、治愈1269起；病死率为48%。