每当救护车警笛响起，加德满都医院里的家属便立刻围上前，紧盯车门打开的瞬间，盼着担架上的伤者是自己失联的亲人。

据《加德满都邮报》报道，在特里布万大学教学医院里，往日繁忙的院区充满焦虑气氛。人们不断查看贴在墙上的伤者名单，有人拿着亲人的照片向警方询问，有人只是守在救护车抵达的地方，等着下一辆车开来。

来自多拉卡的比朱拉·卡尔基（Bijula Karki）从星期三（8月26日）早上起，就和24岁的儿子失去联系。她一次次走到医院墙边查看名单，却始终没有看到儿子的名字。

卡尔基哽咽着说：“他只是去拿衣服，还跟我说很快就回来。”但从周三早上开始，儿子的手机就再也打不通。

她已经把儿子的姓名和电话号码留在医院警察服务台。每当救护车驶入，她都会马上跑过去查看，希望儿子就在车里。

警方说，截至星期四（27日）下午5时，已有超过1000人在这家医院登记，寻找洪灾后失踪的亲属。

40岁的戈玛·塔帕（Goma Thapa）一大早就在机场、比尔医院和教学医院之间来回奔波，寻找失联的丈夫。她的丈夫周三早上8时曾拨电说，正离开海关准备回家，之后便再无消息。

一些家庭甚至有十多人同时失踪。来自灾区拉苏瓦的加内什·拉马（Ganesh Lama）说，他的姐妹、侄儿侄女、姐夫等大约15到16名亲属全部失联。家人只能分头寻找，有人守在机场，有人前往比尔医院，他则留在教学医院。

另据英国广播公司（BBC）报道，尼泊尔军方周五（28日）已派出两架直升机，搜寻特里苏里一处水电站隧道附近的失踪人员，目前确切失踪人数仍不清楚。军方说，周四已有多名水电站工人和周边居民获救。

法新社则引述军方说，特里苏里3A水电项目一带已有约350名工人和居民获救，但仍有超过100人受困在相关区域。由于洪水和泥沙严重破坏现场，搜救人员甚至难以确定隧道入口位置。