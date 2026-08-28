山洪退去后，尼泊尔北部灾区满目疮痍。厚厚泥沙覆盖道路和村庄，房屋受损、桥梁冲毁，救援人员在瓦砾和泥泞中继续搜救，居民则在一片狼藉中寻找亲人、清理家园。



以下是灾区现场图集：

工作人员在加德满都一处停尸房外张贴遇难者照片，供家属辨认身份。（路透社）

一对双胞胎婴儿幸运获救，军方人员将他们抱在怀中轻声安抚。（法新社）

尼泊尔努瓦科特县一处军营内，一名从洪灾区获救的女子等待亲人归来时情绪崩溃，泪流满面。（法新社）

尼泊尔特里舒利灾区满目疮痍，厚重泥沙和残骸铺满地面，两侧房屋受损严重，居民站在废墟间查看家园。（路透社）

一名妇女重返尼泊尔特里舒利灾区，在满是泥沙的房屋里找回一个储蓄罐。（路透社）

一名妇女在救援人员协助下，小心攀上已经严重损毁的房屋，以寻找还能带走的物品。（路透社）