尼泊尔政府拒绝多个国家派遣搜救队协助处理博特科西河洪灾，称本国安全部队有能力应对当前搜救行动，并要求外国援助统一通过总理救济基金提供。

《加德满都邮报》报道，尼泊尔外交部官员说，印度、中国、美国、英国、日本、韩国、斯里兰卡和孟加拉等国都曾提出派出搜救队，但尼泊尔政府在军方和警方建议下决定婉拒。

官员说，这项决定吸取了2015年尼泊尔大地震的经验。当时大量外国搜救队涌入，国家之间也出现协调和资源管理问题。尼泊尔因此认为，这次应由本国安全机构主导搜救。

印度在数百名公民失踪或失联后，曾要求派遣国家灾害应变部队进入尼泊尔，也遭拒绝。

尼泊尔警方说，目前有517名外国人在洪灾后失踪，包括178名印度人、65名美国人、53名乌克兰人、51名马来西亚人、35名澳大利亚人、33名英国人和25名加拿大人。中国方面则说，至少100名中国公民在尼泊尔失联。

尼泊尔外交部已成立紧急应变小组，统一协调外国公民的搜寻、身份核实和领事援助，并派员前往灾区拉苏瓦，与现场安全部队保持联系。

虽然拒绝外国搜救队进入，尼泊尔仍接受国际人道援助。印度已运送超过47.5吨药品、食品和救灾物资，并提出提供贝雷桥和预制桥梁。美国、英国和世界银行也已宣布提供财政支持。

尼泊尔政府同时要求驻外使领馆，通过总理救济基金这一单一渠道募集外国援助，重建阶段再根据需要寻求更多资金和技术支持。