尼泊尔与中国边境地区发生严重山洪后，高山河道被大量岩石、冰块和泥沙堵塞，正形成新的不稳定湖泊。两国当局星期五（8月28日）同时发出新一轮洪水警报，担心堰塞湖溃决，引发二次灾害，并威胁仍在下游搜寻失踪者的救援人员。

彭博社报道，卫星分析显示，尼泊尔拉苏瓦加迪边境口岸上方的伦德河（Lhende）因灾后碎石和冰块堵塞，已经形成一个新湖泊。尼泊尔国家减灾与管理局警告，湖水可能漫过或冲垮天然堤坝，要求下游居民和搜救人员保持高度警戒，并指出附近可能还有其他尚未发现的湖泊。

中国水利部也说，冰岩碎屑形成的堰塞湖正在迅速蓄水。截至星期四（27日）早上，湖中已有约200万立方米水，并开始溢流；未来三天预计还会增加约300万立方米。

研究喜马拉雅山体滑坡的新西兰坎特伯雷大学高级讲师罗宾逊（Tom Robinson）说，这类天然堰塞坝与水电站大坝类似，却没有受控泄洪设施。一旦水流侵蚀出缺口，整个坝体可能突然坍塌，湖水在极短时间内倾泻而下。

他说，目前无法仅凭卫星图像判断坝体是否稳定，必须持续监测。“这对下游搜救人员构成真正威胁。”

截至目前，尼中两国已有至少469人死亡，超过1500人失踪，其中尼泊尔有977人、中国有558人失联。失踪者也包括印度、马来西亚、澳大利亚、英国和美国公民。

洪水退去后，大量道路、桥梁和村庄被泥沙掩埋，山区交通严重受阻，增加救援难度。不过，在特里舒利一号水电项目，救援人员已通过直升机撤离超过300名受困者。当地约八个已建成或在建水电项目受到灾害影响。

中国总理李强星期四前往西藏灾区视察救援工作。澳大利亚则说，失踪澳洲公民人数已增至39人，并将派出快速应变小组，同时向尼泊尔提供首笔500万澳元（近460万新元）援助。

尼泊尔医院预计未来数天仍会陆续接收更多伤者。加德满都特里布万大学教学医院说，部分伤者因道路中断和山区交通困难，一时无法送出灾区，不少人出现骨折和撕裂伤。

随着新堰塞湖持续蓄水，两国搜救行动目前不只与时间竞赛，也必须防范另一场洪水随时来袭。