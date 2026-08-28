韩国总统府青瓦台国家安保室高官就朝鲜与美国对话表明，作为朝鲜半岛和平的当事方与和平推动者，韩国将支持朝美建立互信，助力美国总统特朗普引导朝美重启对话。

韩联社报道，韩国总统府青瓦台国家安保室室长魏圣洛星期五（8月28日）在记者会上说，特朗普近期指示缩减韩美联合军演规模，持续表明与朝方接触的意愿。韩国的关切之一，就是与美方保持合作，保障朝美对话重启能为构建朝鲜半岛和平机制发挥作用，同时推动朝核问题取得实质性进展。

他强调，在此过程中，韩国戒备态势不应出现松懈，也不能发生韩国被排除在外的情况。为了顺利推进这些工作，韩美保持政策合作和沟通较以往任何时候都更重要。

另外，魏圣洛谈到他与日前访韩的中国外交部长王毅的会谈内容。魏圣洛表明，韩国国家安保室室长和中国外长会谈自2021年叫停以来时隔五年重启，具有重要意义；双方商定今后例行举行会谈，并对在方便的时候安排访华事宜达成一致。

魏圣洛说，他在与王毅会谈时，强调韩方在推进总统李在明提出的和平共处政策，需要中方提供建设性协助，并具体阐明了韩方对无核化及和平的立场。王毅说，中方在朝鲜半岛问题上保持一贯和稳定的政策，始终致力于为朝鲜半岛和平稳定发挥建设性作用。