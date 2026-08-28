（华盛顿综合电）美国特朗普政府收紧外国留学生实习规定，警告违规高校可能失去招收外国学生的资格。

美国国土安全部8月24日向高校发出备忘录指出，当局在审核“学生及交流访问者计划”（SEVP）时发现，部分高校批准外国学生参加课程实习训练（CPT）的做法可能违规。CPT只适用于实习属于既定课程不可或缺部分的情况。

新指引促使一些学校，包括加州大学洛杉矶分校和伯克利分校，暂停处理部分外国学生的实习授权申请。

加州大学伯克利分校国际学生办公室形容，新指引范围更窄、要求更严格，校方短期内或难以批准部分申请；学位规定必须完成的实习，以及博士、硕士论文研究相关申请则不受影响。

国土安全部说，相关条例并未改变，但政府不再容忍学校和雇主滥用制度。美国政府认为，部分外国学生借学生签证实习，减少美国毕业生的就业机会。

《华尔街日报》引述一份报告说，美国高校去年秋季新入学的外国学生人数减少17%。

伯克利分校国际学生办公室主任埃马纽埃尔指出，若无法在留学期间获得与专业相关的实操经验，外国学生或将重新评估赴美留学的吸引力。