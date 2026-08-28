（加拉加斯/纽约综合电）知情者透露，委内瑞拉正在认真考虑退出石油输出国组织（OPEC，简称油盟），并已就此同美国进行讨论。若消息属实，这将凸显华盛顿对委内瑞拉石油业日益增强的影响力，也可能进一步冲击委内瑞拉60年前参与创立的油盟。

匿名知情者透露，退出油盟的想法已成为委内瑞拉和美国官员会谈时讨论的话题之一，但目前尚未作出最终决定。

委内瑞拉如果退出油盟，可能为美国和其他国家的国际石油公司扩大参与创造条件，帮助重建委内瑞拉的石油业。

美国媒体报道，特朗普政府正在同委内瑞拉临时政府谈判，讨论由美国取得委内瑞拉庞大石油资源的部分所有权。谈判涉及十多个正在生产的油田，这些油田拥有约900亿桶已探明石油储量，相当于委内瑞拉已探明石油总储量3000亿桶的约三分之一。

知情者说，目前讨论的其中一种安排，是对数个油田进行为期100年的租赁。作为美国取得部分油田所有权的交换，包括美国企业在内的私人公司将负责开发这些油田，并让更多石油收入回流委内瑞拉。

根据彭博社的调查，委内瑞拉今年7月的石油产量为每天116万桶，不到10年前产量的一半。因此，委内瑞拉若退出油盟，不太可能立即对全球石油市场产生重大影响。

不过，阿联酋刚在四个月前宣布将退出油盟，如果委内瑞拉也退出，这将进一步加剧外界对油盟能否继续维持团结并影响原油价格的疑虑。