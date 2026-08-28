（温哥华彭博电）加拿大向64名国际学者提供总额5亿零400万加元（约4亿6300万新元）的经费，吸引他们到加拿大大学从事医疗、人工智能和环境等重点领域的研究。

获选者中有48人来自美国，包括哈佛大学和麻省理工学院等顶尖学府；其余16人来自英国、德国、中国和日本等12个国家。有23名学者是回国发展的加拿大人。

加拿大工业部长乔利星期四（8月27日）说：“一些国家削减研究经费、背弃学术自由，我们却加倍投入科学和研究。”

美国联邦政府近期削减科研经费、收紧移民政策，并与顶尖大学发生冲突，促使部分学者另寻发展机会。

加拿大主要研究型大学组织U15 Canada总裁阿瑟林说，美国政策变化使科学家感到支持减少，加拿大因而把握机会招揽人才。

获奖学者包括多名专业翘楚 加政府还将继续大力招募人才

获招揽者包括将从麻省理工学院转到母校多伦多大学的知名行星科学家西格尔，以及研究材料科学的麻省理工学院教授勒博。

哈佛大学计算生物学教授赫滕豪尔，以及研究成果与2024年诺贝尔化学奖有关的库尔曼，则将加入英属哥伦比亚大学。

加拿大政府去年推出的这项计划，未来12年将拨款17亿加元，招募超过1000名研究人员。新设研究讲座教授职位将获八年资助，下一批人选预计未来数月公布。