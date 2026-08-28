（比杜尔／加德满都综合电）“我看见两辆巴士载着印度朝圣者前往西藏的圣山和圣湖...... 洪水一来，巴士冲走了，他们都不见了。”

中国和尼泊尔交界山区8月26日上午发生山洪和泥石流灾难，27岁的拉洛玛是尼泊尔重灾区斯亚普鲁贝西（Syabrubesi）一带的村民。她和丈夫儿子躲过了急涌而来的泥石流，受困一所小学熬过一夜寒冷后，隔天获救。

拉洛玛告诉法新社，出事当天，许多来自印度的信徒途经当地，打算前往西藏的冈仁波齐峰（Mount Kailash）和玛旁雍错湖（Lake Mansarovar）朝圣，不料却遭遇夺命灾难。

冈仁波齐峰同是印度教、藏传佛教和耆那教的圣地，每年都有成千上万从印度和世界各地而来的教徒前往朝圣，今年也不例外。

策划朝圣数月 马国印度教徒遭遇洪灾

马来西亚人洛加达西尼的父母、姑姑和姑丈就在其中。他们参加的尼泊尔朝圣旅团共有17名马国人。

中国和尼泊尔边境的拉苏瓦加迪（Rasuwagadhi）检查站上方约18公里处形成的一个堰塞湖有溃堤风险，可能再发生山洪。当地居民接到警告后，爬上高地避难。（路透社）

洛加达西尼在吉隆坡告诉法新社，长辈们非常期待这次旅程，花了好几个月策划。“他们认为这是朝圣的好时机。”

然而，她在尼泊尔时间星期三清晨跟父亲通过简讯后，就再也联络不上他们了。后来才知道，尼泊尔出了大事。她说，如今唯一祈望的就是收到他们来电报平安，希望尼泊尔当局早日找到家中长辈和其他朝圣者。

幸存警员：才接到警告电话 洪水就冲进警局

逃过一劫的幸存者至今心有余悸，最让他们害怕的是当时泥石流倾泻而至的庞大力量和惊人速度，前一秒还一切如常，后一秒已山河变色。

救援人员在尼泊尔拉苏瓦（Rasuwa）一处水电工程的隧道内救出受困人员。（路透社）

41岁的警员卡蒂里可说是死里逃生。他在加德满都的医院里接受《纽约时报》访问时说，他在星期三上午9时10分接到朋友来电，告知有大山洪正从上游往下冲泄。他电话才挂上，泥石流便涌进警局，把他冲出去，他失去了意识。

卡蒂里说：“我无法形容山洪究竟有多大，不只是水，还参杂着沙石和厚厚的泥浆，几秒钟内就把几米高的建筑物吞没了。”

当他恢复意识，看到四周一片泥浆，什么都不剩了。镇上本有至少100栋房子、有学校、一个水力发电项目的办事处和其他政府设施，全都被冲走了。

出事时，警局里有七人值班，后来三人获救，四人生死不明。

卡蒂里说：“洪水冲进来时，在我身边的是一位资深同事。我被冲了出来，他运气不好，被淹没或冲走了。”