（华盛顿综合电）美国总统特朗普暗示，可能因中资银行与伊朗的关联而准备对这些银行实施制裁。

法新社报道指，如果真的落实，这将是美方孤立伊朗行动的一次大幅升级。

中国是伊朗最大贸易伙伴，特别是在石油领域，中国的银行持续处理涉及石油及其他贸易的款项。

特朗普星期四（8月27日）在白宫椭圆形办公室举行的一场活动中，被记者问及是否会因这类交易对中国银行实施制裁，他反问记者：“谁说我不这么做？……我没必要把所有事情都公之于众，对吧？”

迄今为止，美国财政部尚未对中国主要银行实施任何制裁，尽管它已制裁中国内地及香港的多家公司，指控这些公司协助伊朗政府及武装力量。

中国反对美国针对伊朗实施的“次级制裁”，称其为“非法”。

分析：美断伊朗经济命脉需中国配合 中美不大可能合作

美国威胁要对伊朗实施“经济窒息”，但分析人士指出，要成功掐住伊朗的经济命脉，华盛顿恐怕须获得中国的配合，但中美目前看来并不太可能合作。

几十年来，伊朗利用复杂的国际金融网络规避限制，经受住了制裁的考验。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉告诉法新社，北京是伊朗石油的主要买家，而且“双方相当一部分贸易以人民币结算，这可以避开美国的制裁”。

战前，德黑兰每天出口数百万桶石油，其中大部分销往中国。

复旦大学国际问题研究院中东研究中心主任孙德刚分析指，虽然霍尔木兹海峡大部分航运仍然受阻，但中国并未完全失去获取伊朗原油的渠道，因为仍可通过中亚的公路和铁路运输，而中国的采购仍然是伊朗的重要收入来源。

尽管中国的采购量较以往有所下降，但这依然是伊朗重要的收入来源。

总部位于华盛顿的欧洲政策分析中心研究员莱扎瓦认为，只要能持续维持商业渠道并提供替代支付机制，就能在很大程度上削弱经济孤立措施的效力。

美国财长贝森特上星期已呼吁中国与美国合作，一同制裁伊朗。不过中方表明，制裁无助于解决问题。

有学者指出，中国几乎没有理由在制裁问题上与美国合作，北京似乎也对自己有能力成功反击美国充满信心。

专家说，如果华盛顿希望成功推动一项全球的对伊制裁行动，可能须向北京提供一些奖励，以争取中国加入。